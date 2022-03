Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Islamske skupnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel vrhovnega poglavarja Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, reisu-l-ulema dr. Huseina Kavazovića, predsednika Zbora Islamske skupnosti v Bosne in Hercegovine Safeta Softića in muftija mag. Nevzeta Porića.Foto: Anže Malovrh/STA