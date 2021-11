Predsednik Pahor: Luksemburg je za Slovenijo kraj srečnega spomina

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na delovnem obisku v Velikem vojvodstvu Luksemburg.Danes se je srečal z velikim vojvodo Henrijem, najvišjim predstavnikom vojvodstva, predsednikom Poslanske zbornice Fernandom Etgenom in ministrom za zunanje in evropske zadeve Jeanom Asselbornom.Pred srečanjem z velikim vojvodo se je slovenski predsednik srečal s predsednikom parlamenta Fernandom Etgenom in ministrom za zunanje zadeve Jeanom Asselbornom. Sogovorniki so potrdili odlične odnose med državama, brez odprtih vprašanj. Sogovorniki delijo podobne poglede na temeljne vrednote EU, vključno z vladavino prava in svobodo medijev. Predsednik Pahor je poudaril, da je Luksemburg za Slovenijo že od osamosvojitve pomemben zaveznik in prijatelj. Državi povezujejo sorodni pogledi do ključnih vprašanj EU, globalnih izzivov in reševanja mednarodnih kriz.Namen obiska predsednika republike je prispevati k poglobitvi političnega dialoga in sodelovanja med Slovenijo in Luksemburgom v bilateralnih, evropskih in multilateralnih odnosih. Zadnji obisk med državama na najvišji ravni je bil leta 2001, ko se je veliki vojvoda Luksemburga Henri v prvem letu svojega vojvodstva mudil v Sloveniji na uradnem obisku. V pogovorih z velikim vojvodo je predsednik Pahor spomnil, da se še dobro spominja obiska velikega vojvode in velike vojvodinje v Sloveniji pred 20 leti - takrat ju je sprejel v funkciji predsednika parlamenta.Obisk poteka ob 30 letnici samostojnosti Republike Slovenije in pomeni tudi zahvalo, saj je Luksemburg Slovenijo v tem času vedno podpiral v njenih stremljenjih na evropski poti; tu je Slovenija zaprosila za članstvo v EU in tu je decembra 1997 dobila mandat za začetek pristopnih pogajnj.Predsednik Pahor je danes na posebni svečanosti v vojvodski palači postal sopredsednik častnega odbora "The World Diplomatic Academy" (svetovne diplomatske akademije), ki deluje v okviru Crans Montana Foruma in ima 35-letno tradicijo prizadevanja za mir in sodelovanje, preprečevanje konfliktov in trajnostni razvoj. Predsednik Pahor bo častnemu odboru predsedoval skupaj z luksemburškim princem Jeanom de Nassaujem, bratom velikega vojvode, slovesnosti pa je prisostvoval tudi ustanovitelj in predsednik foruma Crans Montana, Jean-Paul Carteron.V okviru delovnega obiska v Luksemburgu se je predsednik republike včeraj sestal s predsednikom vlade Xavierjem Bettelom in se z njim pogovarjal o Evropski uniji in ključnih izzivih, s katerimi se ta sooča, zlasti sta spregovorila o spopadanju s pandemijo COVID-19 in njenimi ekonomskimi in družbenimi posledicami, prav tako pa tudi o prihodnosti Evropske unije, o njeni širitvi in o odnosih s sosedami.Včeraj dopoldne se je predsednik Pahor srečal z nekdanjim predsednikom Evropske komisije, dolgoletnim premierjem Luksemburga in prijateljem Jean-Claudeom Junckerjem, s katerim sta izmenjala stališča o najbolj aktualnih vprašanjih Evrope. Predsednik Pahor je Junckerja, legendo evropske politike, povabil, da bi v kratkem prišel v Slovenijo na pogovor o evropski prihodnosti, kar je Juncker z veseljem sprejel.Foto: Maison du Grand-Duc