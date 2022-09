Predsednik Pahor ob prazniku Mestne občine Nova Gorica in 75-letnici mesta o pomenu somestja: »Je skriti zaklad in edinstvena razvojna priložnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je nocoj na povabilo župana dr. Klemna Miklaviča udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Mestne občine Nova Gorica in 75-letnici mesta. Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik.Predsednik republike je v slavnostnem govoru čestital občankam in občanom Nove Gorice ob njihovem prazniku in 75-letnici tega najmlajšega mesta v Sloveniji. Izrazil je hvaležnost generacijam Goričank in Goričanov, ki so z mestom živeli in skozi tri četrt stoletja sooblikovali njegov materialni, kulturni in duhovni razvoj. Predsednik Pahor je izpostavil pomen socialne povezanosti ljudi onkraj institucionalnosti za blaginjo in razvoj lokalne skupnosti, v kateri ljudje spodbujajo solidarnost in sočutje, torej vrednote, ki jih plemenitijo kot skupnost. »Slovenija je tudi zaradi tega, ker imamo uspešno lokalno samoupravo, država, ki se precej uspešno in enakomerno razvija,« je ocenil predsednik Pahor in v nadaljevanju slavnostnega govora posebej izpostavil edinstveno razvojno priložnost, ki jo imata po njegovem mnenju Nova Gorica in italijanska Gorica kot somestje. »Gre za razvojno priložnost par excellence za obe mesti,« je dejal predsednik republike in dodal, »če bomo vztrajni, lahko našim otrokom in njih otrokom zagotovimo raven blaginje, ki si je danes kot Goričani ne znamo niti predstavljati.« Slavnostni govor je sklenil z mislijo na evropsko prestolnico kulture 2025, ki jo bosta soustvarjali Nova Gorica in Gorica. Z besedami, da imata Nova Gorica v Sloveniji in Gorica v sosednji Italiji edinstveno priložnost, ki je nima nobeno drugo mesto v Sloveniji in v Evropi, je navzoče povabil, da to priložnost, »skriti zaklad«, izkoristijo.Občinstvo je nagovoril tudi župan dr. Klemen Miklavič, ki je poudaril pomen skupnosti, sodelovanja med ljudmi in povezanosti mesta s podeželjem, predsedniku republike, »domačinu, vedno pozornemu do naših krajev«, pa se je zahvalil za dolgoletno podporo mestu.Foto: Daniel Novakovič/STA