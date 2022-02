Predsednik Pahor se je ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta udeležil osrednje spominske slovesnosti in položil venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na predvečer mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta danes udeležil osrednje spominske slovesnosti ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik.Predsednik Pahor je pred slovesnostjo položil venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču v Dolgi vasi. Po položitvi venca je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podal priložnostno izjavo za medije. Dejal je, da v kolikor želimo zavarovati pridobitev miru, varnosti, strpnosti in sožitja si moramo kot posamezniki in kot skupnost prizadevati za kulturo spominjanja, kulturo dialoga in kulturo mirnega reševanja vseh sporov. Krik človeštva “nikoli več” je sedaj na preizkušnji v ukrajinsko-ruski krizi, zato se je predsednik Pahor zavzel za umiritev napetosti, dialog, mirno reševanje spora, uveljavitev sporazuma iz Minska in prevlado razuma. Izjavo za javnost sta podala tudi Janez Magyar, župan Občine Lendava, in Boris Hajdinjak, direktor Sinagoge Maribor.Predsednik Pahor je pred slovesnostjo v Murski Soboti obiskal gospo Eriko Fürst, edino še živečo Judinjo iz Prekmurja. Gospa Fürst, ki je bila internirana v taborišču Auschwitz, se je s predsednikom Pahorjem v zadnjih letih udeležila številnih spominskih slovesnosti.V Sloveniji je bila v času druge svetovne vojne judovska skupnost najštevilčnejša prav na območju Lendave in Murske Sobote, vendar je zaradi holokavsta takorekoč izginila. Pokopališče v Dolgi vasi pri Lendavi je drugo največje judovsko pokopališče v Sloveniji. Ta edinstven spomenik judovski kulturi na tem območju je danes spomeniško zaščiten.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA