Predsednik republike preko videokonfrence govoril s pripadniki SV v Erbilu

Po celonočni izmenjavi informacij sta se zjutraj, še pred 6. uro zjutraj, na ministrstvu za obrambo sestala predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor in minister za obrambo Karel Erjavec na posvetovanju o razmerah po iranskih raketnih napadih na nekatere vojaške baze v Iraku. Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil se je želel takoj zjutraj, ko je bilo to mogoče, slišati tudi s pripadniki Slovenske vojske v Iraku in prisluhniti njihovim ocenam o razmerah in njihovi varnosti.Predsednik republike je v spremstvu obrambnega ministra in načelnice Generalštaba SV preko videokonfrence na ministrstvu za obrambo govoril s pripadniki kontingenta v Erbilu in se prepričal o njihovi varnosti.Foto: UPRSFoto: UPRS