Predsednik Pahor in predsednik Milanović sta se pred jutrišnjim srečanjem voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process danes sestala na Bledu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s predsednikom Republike Hrvaške in sovoditeljem pobude Brdo-Brijuni Process Zoranom Milanovićem. Predsednika sta podala priložnostni izjavi za javnost.Predsednik Pahor je sklenil pogovore z vsemi voditelji, vključenimi v pobudo. V dneh do srečanja Brdo-Brijuni Process v Sloveniji se je predsednik Pahor v petek sestal s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, v četrtek pa s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani. Prejšnji teden je obiskal predsednika Črne gore Mila Đukanovića in predsednika Republike Albanije Ilirja Meto. Predsednik Pahor se je pred tem že sestal tudi s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim (konec septembra lani), marca letos pa z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom (predsedujočim), Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem.Foto: Daniel Novakovič/STA