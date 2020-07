Predsednik republike je vročil repliko Jabolka navdiha zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva vročil repliko Jabolka navdiha.Zaposleni na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva so bili v času nedavne epidemije koronavirusne bolezni nepogrešljivi in dela niso odložili niti takrat, ko je večina države obstala. S tem so bili tudi pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. »Čistilke in smetarji ste nenadomestljivi. Zaposleni v javnih in zasebnih službah zagotavljate, da vse deluje, kakor da ne bi bilo posebnih razmer - zaradi vas imamo vodo, elektriko, internet, ulice so urejene, ceste varne,« je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha, ki ga je marca letos virtualno podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vsem, ki so skrbeli, da je v času epidemije življenje vendarle teklo naprej.V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek v času premagovanja epidemije je predsednik republike zaposlenim v dejavnostih ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja in čiščenja javnih površin ter pogrebne in pokopališke dejavnosti vročil repliko tega priznanja. Posebne slovesnosti so se udeležili prav zaposleni v dejavnostih komunalnega gospodarstva, ki so se v času trajanja epidemije na svojih področjih posebej izkazali. V njihovem imenu je repliko priznanja prevzel Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.Miran Lovrič se je ob prevzemu replike Jabolka navdiha zahvalil za izkazano čast in poudaril, da so bile prioritete komunalnih podjetij v času epidemije predvsem varstvo zaposlenih in opravljene storitve za gospodinjstva in gospodarstvo. Njihovo ključno trajnostno načelo pa je bilo "bodite zdravi in ohranite zdrav razum."V nagovoru je predsednik Pahor izrazil zahvalo za prizadevnost in profesionalnost pri opravljanju dela v izrednih razmerah. "Naša dežela je narejena za trajnostni razvoj, del skrbi za naravo ste tudi vi. Brez vas življenje ne bi šlo naprej", je še poudaril predsednik republike.Predsednik republike je 29. marca v Predsedniški palači priznanje Jabolko navdiha virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, na posebnih slovesnostih pa klicnemu centru za informacije o koronavirusu ter medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo nadaljeval tudi v prihodnje.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA