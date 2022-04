Predsednik republike je sprejel Odbor mreže predsednikov Vrhovnih sodišč EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 1. aprila 2022, sprejel Odbor mreže predsednikov Vrhovnih sodišč EU, ki danes pričenja z zasedanjem v Ljubljani. Sprejema so se udeležili predsedniki vrhovnih sodišč šestih držav članic Evropske unije, med njimi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič.Predsednica Odbora mreže predsednikov Vrhovnih sodišč EU in predsednica nemškega Zveznega Vrhovnega sodišča Bettina Limperg je predsednika Pahorja seznanila z delovanjem odbora in ključnimi nalogami in trenutnimi izzivi pravosodnih sistemov v Evropski uniji. Sogovornika sta se strinjala v oceni, kako pomembno je poudarjanje doslednega spoštovanja vladavine prava v vseh državah članicah. Predsednik republike je goste ob tem seznanil s poudarki srečanja najvišjih predstavnikov treh vej oblasti, ki ga je na pobudo predsednika slovenskega vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča predsednik Pahor priredil oktobra 2020 in je bilo prvo tovrstno srečanje v zgodovini samostojne Slovenije.Pogovor je bil namenjen tudi oceni razmer po ruski agresiji na Ukrajino in njenim posledicam ter predvsem možnostim za čimprejšnjo zaustavitev vojne ter mirno rešitev spora. Sogovorniki so se strinjali, da je v tem času še posebej pomembna enotna aktivnost in sodelovanje evropskih pravosodnih institucij.Foto: Bor Slana/STA