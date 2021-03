Predsednik Pahor je danes v državni zbor posredoval predlog za imenovanje viceguvernerke Banke Slovenije, jutri javna predstavitev kandidatke v Predsedniški palači

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v ponedeljek, 15. marca 2021 predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije posredoval predlog za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko.Po presoji kandidatur in po opravljenih posvetovanjih in pogovorih z vodji poslanskih skupin državnega zbora, se je predsednik republike Borut Pahor odločil, da za mesto članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko predlaga kandidatko Tino Žumer. Kandidatka izpolnjuje strokovne kriterije za opravljanje funkcije, iz dosedanjih pogovorov pa je mogoče tudi sklepati, da uživa potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev.Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenija se bo še pred odločanjem v državnem zboru predstavila javnosti na javni predstavitvi v Predsedniški palačiPredstavitev bo vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.Za javne predstavitve kandidatov se je predsednik republike odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati pa takšne predstavitve omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.Vhod in hkrati zbirno mesto bo kot običajno na Gregorčičevi ulici 20 (vhod garaže) ob 12.45, od koder vas bomo pospremili v Predsedniško palačo. Hkrati prosimo, da upoštevate ukrepe za preprečevanje širitve okužbe (nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje varne razdalje)!Prenos predstavitve boste lahko v živo spremljali na spletni strani predsednika republike www.predsednik.si LOKACIJA: Predsedniška palača, Velika dvorana