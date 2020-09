Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2019









Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel Miho Lobnika, zagovornika načela enakosti. Gospod Lobnik je predsedniku republike predstavil Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019, ki je tretje celoletno poročilo od ustanovitve tega državnega organa.Gospod Lobnik je predsednika republike seznanil z izzivi s področja varstva pred diskriminacijo v letu 2019, hkrati pa je predstavil tudi širši, družbeni - sistemski pristop delovanja Zagovornika načela enakosti. Kot pomembno je poudaril ugotovitev, da se je število prejetih prijav podvojilo, z njimi pa tudi raziskave ter z njimi povezane rešitve v obliki priporočil, predlogov posebnih ukrepov in posebnih poročil. Posebej so se na tem področju trudili v času sprejemanja vladnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom. Tudi to med drugim kaže, da je javnost očitno prepoznala institut Zagovornika kot pomembno možnost v boju proti vsem oblikam diskriminacije. To je mogoče razbrati tudi ob sprejemanju nekaterih pomembnejših in odmevnejših odločitev Zagovornika.Predsednik republike je ob predstavljenih aktivnostih z velikim zadovoljstvom ugotovil velik napredek pri delu in predvsem prepoznavnosti institucije Zagovornika načela enakosti. Z zanimanjem je prisluhnil načrtom na nekaterih sprecifičnih področjih dela in se seznanil s pogoji za delo, ki so v preteklih letih predstavljali oviro za uspešnejše uresničevanje njegovega poslanstva.Z veseljem je sprejel predlog gospoda Lobnika, da bi razmislili o možnosti, da bi s skupno aktivnostjo na katerem od področij, ki jih poročilo Zagovornika posebej poudarja, javno opozorila na izzive na področju varstva pred diskriminacijo.Foto: Nebojša Tejić/STA