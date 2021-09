Ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini dan odprtih vrat v Predsedniški palači

Vljudno vabljeni, da se pridružite in skupaj proslavimo prihajajoči državni praznik. V kolikor se odločite za obisk, vas vljudno naprošamo, da nam sporočite imena, priimke in naslove vseh, ki bi se dogodka želeli udeležiti. Število obiskovalcev je omejeno, zato so prijave obvezne. Zbiramo jih do petka, 10. septembra 2021 na naslovu

prijave.dov@predsednik.si

Dan odprtih vrat poteka v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širitve covida-19 (obvezno nošenje mask, razkuževanje rok, vzdrževanje primerne razdalje).

Za vse obiskovalce je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT

(prebolevniki, cepljeni, testirani), kar prosimo, da dosledno upoštevate.

V imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se bo ta dan mudil na službeni poti v tujini, bo obiskovalce sprejela in nagovorila gospa Tanja Pečar.Posebej za ta praznik bodo glasbeni program pripravile pevke ženske vokalne skupine ZIMZELEN Nova Gorica, ki so organizirale že več samostojnih koncertov z naslovom "Pesmi, ki ne smejo v pozabo". Vokalno skupino vodi vsestranski glasbenik, liturgični in koncertni organist in glasbeni pedagog Uroš Cej. Glasbenemu programu bo sledil ogled uradnih in delovnih prostorov predsednika Republike Slovenije pod vodstvom sodelavcev Protokola Republike Slovenije.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela, in časa epidemije covida-19. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Foto: STA