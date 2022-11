Predsednik Pahor priredil sejo Sveta za obvladovanje demence pri predsedniku republike; odslej Predsedniška palača demenci prijazna točka

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v sredo, 2. novembra 2022, v Predsedniški palači priredil sejo Sveta za obvladovanje demence pri predsedniku republike.Osrednja tema tokratnega srečanja je bila predstavitev predloga nacionalne Strategije RS za obvladovanje demence do leta 2030, ki bo z današnjim dnem posredovana v javno obravnavno. Prisotni so pozdravili pripravljen predlog strategije, ki bo omogočil načrtovanje in prepotrebno usklajevanje številnih nujnih dejavnosti za obladovanje demence v Sloveniji. Predsednik republike je srečanje zaključil z dogovorom, da bo s priporočilom Sveta za obvladovanje demence za široko javno razpravo in čim hitrejše uresničevanje nacionalne strategije seznanil predsednika vlade.Na seji je predsednik Pahor prisotne tudi obvestil, da je sprejel predlog združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija in z današnjim dnem Predsedniška palača postaja demenci prijazna točka. Demenci prijazne točke pripomorejo k ozaveščanju o demenci, k razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev, jim nudijo pomoč v lokalnem okolju in jih po potrebi usmerijo v nadaljnjo pomoč.Foto: Nebojša Tejić/STASvet za obvladovanje demence deluje pod okriljem predsednika republike in združuje strokovnjake in odločevalce z namenom, da skupaj oblikujejo stališča, priporočila in predloge, s katerimi poskušajo vplivati ureditev področja obvladovanja demence ter javnost ozaveščati o naraščajočem problemu demence.Po koncu današnjega srečanja sta Štefanija Lukič Zlobec in prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstavnika Spominčice, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci - Alzheimer Slovenija podala tudi izjavo za javnost.Seje so se udeležili:- mag. Tadej Ostrc, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje,- Janja Romih, sekretarka v Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,- mag. Tamara Kozlovič, predsednica Odbora za zdravstvo v Državnem zboru,- dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic,- dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko,- Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija,- dr. Nena Kopčavar Guček, zdravnica splošne medicine,- dr. Milica Gregorič Kramberger, nevrologinja,- dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog,- dr. Mercedes Lovrečič, psihiatrinja, Nacionalni inštitut za javno zdravje,- mag. Tatjana Cvetko, zdravnica splošne medicine.Foto: Nebojša Tejić/STA