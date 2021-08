Predsednik republike poslal vladi in sodnemu svetu v mnenje kandidature za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu

dr. Matej Accetto

2. dr. Marko Ilešič

3. dr. Damjan Kukovec

4. prof. dr. Senko Pličanič

5. Miro Prek, PhDprof.

6. dr. Saša Sever

7. Ana Stanič, LL.M.

8. prof. Jure Vidmar, Dr. phil., PhD

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 18. avgusta 2021, predsedniku Vlade RS in predsedniku Sodnega sveta RS posredoval v mnenje kandidature za eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Minister za pravosodje je predsednika republike obvestil, da se je na razpis Ministrstva za pravosodje (Uradni list RS št. 97/18.8.2021) za to mesto prijavilo 8 (osem) kandidatk in kandidatov. Po abecednem vrstnem redu so to:1.V skladu s 6. členom Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč se bo predsednik republike po pridobitvi mnenj vlade in sodnega sveta do prijavljenih kandidatur opredelil in predlog posredoval Državnemu zboru RS v izvolitev. Zakon predsedniku republike omogoča, da lahko predlaga tudi več kandidatk in kandidatov, kot je potrebno.Še pred odločanjem na seji državnega zbora bo v predsedniški palači potekala javna predstavitev predlaganega kandidata oz. kandidatov.