Predsednik Pahor v Predsedniški palači priredil slovesnost ob podelitvi priznanj Faca leta 2022

Face leta 2022:

Gaja Bumbar, faca januarja, je pomagala ohraniti tradicijo portretiranja zgodovinskih osebnosti na Gimnaziji Kranj. Podobe slovenskih velikanov v slogu starih mojstrov so se tako lahko umestile v mestni prostor kot tudi v številne domove.

Domen Drobež, faca februarja, si je naziv naj dijaka Slovenije prislužil s svojimi mnogimi zanimanji – je prostovoljni gasilec, prostovoljec Rdečega križa, igra harmoniko, uči se solo petja, trenira borilne veščine. Tudi sicer si v življenju želi pomagati ljudem. Doseči je možno vse, je prepričan, res pa je, da so za to potrebna odrekanja.

Hana Hafner, faca marca, je pogumna dvanajstletnica, ki aktivno sodeluje v Inštitutu Zlata pentljica. V njem otroci in mladostniki, ki so v otroštvu premagali raka, ozaveščajo vrstnike ter javnost o svoji težki bolezni, se družijo in si stojijo ob strani. Tako razbijajo tabuje, povezane z rakom pri otrocih, ob tem pa pomagajo tudi drugim ogroženim skupinam in jim posojajo svoj glas.

Anja Rožen, faca aprila, je s svojim plakatom zmagala na mednarodnem natečaju Plakat miru, na katerem je sodelovalo 600.000 otrok z vsega sveta. S podobo povezanih državljanov sveta je ilustrirala, da smo vsi enako pomembni in odvisni drug od drugega. Posameznik sam težko kaj doseže. Skupina ljudi, vsak s svojim razmišljanjem in izkušnjami, pa ima mnogo večjo moč.

Leja Glojnarič, faca maja, je olimpijka, ki je na največjem tekmovanju za gluhe športnike – poletni olimpijadi – osvojila zlato medaljo v mnogoboju. Čeprav se je rodila s prirojeno okvaro sluha, je ta ne omejuje pri razvijanju talentov tako v svetu športa kot v svetu mode. Njena najljubša disciplina je skok v višino, kjer dosega tudi najvidnejše rezultate, najtežja pa prav mnogoboj, saj ima sedem disciplin.

Pia Džakulin, faca junija, je poliglotka, ki je postala avtorica. Izdala je svojo prvo knjigo, priročnik Kako postati poliglot, in v njem predstavila nov način učenja tujih jezikov. Ta olajša potovanja in pomaga pri navezovanju stikov z domačini tudi tistim, ki se bojijo spregovoriti v tujem jeziku.

Projekt slovenskega in ukrajinskega mladinskega orkestra je nastal nekaj dni po začetku vojne v Ukrajini, da bi omogočil splošno in glasbeno izobraževanje mladih ukrajinskih glasbenikov. Sofiia Yavorska in člani Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine (Music for the Future), face julija, pravijo, da jim ukvarjanje z glasbo daleč od doma pomaga, da se počutijo mirno in varno. Glasba jim blaži težke trenutke in zaradi nje so lahko navdih drugim.

Benjamin Bajd, faca avgusta, pravi, da mu je reševanje matematičnih in logičnih problemov že od nekdaj v veliko veselje in zabavo. Po dveh bronastih in enem srebrnem priznanju je na 34. mednarodni računalniški olimpijadi osvojil še zlato medaljo. To je obenem prva slovenska zlata medalja na tej olimpijadi.

Jan Matos, faca septembra, je velik ljubitelj kač. Prepričan je, da so pomemben del narave in da se moramo vsi skupaj zavzemati za njihovo ohranitev. To dokazuje tudi s svojim zgledom: spušča jih v poseben terarij, zanje pa je skupaj z očetom naredil tudi leseno hiško, ki jim služi kot zavetje.

Vid Žveglič, faca oktobra, je predsednik Otroškega parlamenta, ki se močno zaveda pomena prijateljstva in odnosov. Prepričan je, da prijatelje včasih jemljemo za samoumevne, vendar so naš steber in zatočišče. O pomenu druženja vrstnikov in sklepanja prijateljstev je skupaj z odraslimi razpravljalci spregovoril na posvetu v Tednu otroka.

Rei Gorup, faca novembra, je velik ljubitelj stripov, knjig, geografije, zastav in ruskega jezika. Že od malega veliko bere, zato najraje hodi v knjižnico. Letos je organiziral že drugo razstavo stripov. Ko bo velik, bo imel svoj striparski klub, kjer bo druge učil risati stripe. In morda bo nekoč narisal tudi svojo risanko.

Faci decembra 2021:

Lena Štelcer in Lejla Zgonik Jenič, faci decembra 2021, sta kot Piratki plastike s številnimi vrstniki odkrivali prisotnost mikroplastike v potokih in rekah in opozarjali na njihovo onesnaženost.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan v Predsedniški palači priredil slovesnost ob podelitvi priznanj Faca leta 2022.Spletni časopis za otroke Časoris že od leta 2018 podeljuje priznanja otrokom, ki nas med letom navdihujejo in navdušujejo. Vse od takrat je častni pokrovitelj izbora Faca leta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.Zbrane na slovesnosti so nagovorili dr. Sonja Merljak Zdovc, urednica Časorisa; Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije; in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.Glasbeni program sta pripravila Filip Vidušin in Zala Velenšek iz skupine LPS.Foto: Daniel Novakovič/STA