Predsednik republike po srečanju s predstavniki Slovenske medicinske akademije: »Če kdaj, je naša človečnost sedaj na preizkušnji. To krizo je mogoče premagati in jo bomo premagali.«

Na pobudo Slovenske medicinske akademije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes na pogovor sprejel predstavnike akademije.Pogovora so se udeležili prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik Slovenske medicinske akademije, prof. dr. Matjaž Jereb, vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, prof. dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, in doc. dr. Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike Golnik.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike se je s skupino uglednih strokovnjakov pogovarjal o trendih širjenja nove koronavirusne bolezni in ukrepih za njeno omejevanje, pričakovanjih glede novega cepiva in načelnem strateškem pristopu k izzivom, povezanim s tem.Po srečanju so predsednik Republike Slovenije in predstavniki Slovenske medicinske akademije podali izjave za javnost.Foto: Nebojša Tejić/STA»Ta kriza je tudi moralno vprašanje. Najprej in predvsem moramo poskrbeti za vse, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo,« je v izjavi za javnost dejal predsednik Pahor in se zaposlenim v zdravstvu zahvalil za njihovo izjemno predano in profesionalno delo. Opozoril je, da je položaj resen – ko gre za bolnišnično oskrbo, tudi kritičen – zato ne sme priti do položaja, v katerem nam zdravstveno osebje ne bi moglo več pomagati. Predsednik republike je ob tem poudaril, da so ugledni sogovorniki v pogovoru ocenili, da so ukrepi primerni in da se jih moramo držati, prijetno pa ga je presenetila njihova ocena, da je v teh razmerah pomembna tudi politična enotnost. »Sogovorniki ocenjujejo, da je pomembno, da politika govori z enim glasom in da ljudi nagovarja tako, da ne ustvarja zmotnih vtisov o tem, kako ravnati,« je dejal in spomnil, da je parlamentarnim strankam predlagal, naj s sporazumom, ki bi se osredotočil na zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo, enotno nagovorijo slovensko javnost.V imenu predstavnikov Slovenske medicinske akademije se je prof. dr. Pavel Poredoš predsedniku republike zahvalil, da jim je prisluhnil kot predstavnikom nevtralne stroke. »Želeli smo opozoriti, da je situacija kritična,« je pojasnil in pozval, da se dosledno držimo preventivnih ukrepov, dokler še nimamo učinkovitega zdravila ali cepiva. »Odgovorni smo, da varujemo sebe in bližnje,« je še dejal dr. Poredoš in poudaril, da za priporočili stoji stroka, ne politika.Prof. dr. Matjaž Jereb je povedal, da se zdravstveno osebje zadnjih štirinajst dni giblje po robu zmogljivosti in da takšen položaj ni več vzdržen. »Dejstvo je, da zaradi covida bolniki umirajo. Na vseh nas je, da se držimo sprejetih ukrepov. Samo na ta način bomo uspešni in bomo epidemijo obvladali,« je bil jasen.»Na srce bi položil vsakemu, da se zaveda, da je zdravje gotovo največja vrednota. Na vsakem od nas je, da z minimalnimi koraki prispevamo, kar lahko – da spoštujemo ukrepe, ki so trenutno v veljavi,« je s sogovorniki soglašal prof. dr. Miroslav Petrovec.»Gre za resno in veliko krizo, ki preizkuša naša življenja,« je ocenil doc. dr. Aleš Rozman. Poudaril je, da v tej krizi nismo nemočni, saj kot posamezniki lahko s spoštovanjem ukrepov naredimo največ, da družbo vrnemo bližje normalnemu poteku.»Kot predsednik republike, ki se trudi čutiti razpoloženje med ljudmi, lahko ugotovim, da je potrpežljivost postala večji problem, kot je bila," je ob koncu dejal predsednik Pahor in nagovoril vse ljudi, da bodimo drug do drugega ljubeznivi, razumevajoči in da si dajemo upanje. »Če kdaj, je naša človečnost sedaj na preizkušnji. To krizo je mogoče premagati in jo bomo premagali,« je dejal in opozoril, da je od slehernega posameznika odvisno, kako hitro in uspešno jo bomo premagali.V nadaljevanju je objavljen videoposnetek celotne izjave za javnost po srečanju.