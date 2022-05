Predsednik Pahor mladim v Celju ob dnevu Evrope: »Bodimo ponosni Slovenci in ponosni Evropejci«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Celju udeležil zaključne prireditve projekta Evropska vas, na kateri je nagovoril sodelujoče otroke.Foto: Bor Slana/STA»Danes sta dva praznika. Praznik zmage – praznik svobode in praznik Evrope – praznik vaše slavne prihodnosti. Želim, da praznujemo vzneseno in polni upanja, da nam praznika prinašata mir, varnost in blaginjo,« je v nagovoru mladim dejal predsednik republike in jim zaželel, da bi te danosti izkoristili za razvijanje talentov in izpolnitev sanj. Poudaril je, da sta praznika zelo povezana: na dan zmage je bilo poraženo zlo, na pogorišču trpljenja in solz pa so se pametni, moderni in pogumni Evropejci vprašali, kako oblikovati prihodnost, da bo mirna in brez vojn – prostor, v katerem bo mogoča skupna, visoka blaginja. »Tako so se odločili, da vzpostavijo skupnost, široko domovino Evropo, katere del smo danes tudi Slovenci,« je dejal predsednik Pahor. Dodal je, da evropska ideja združuje, povezuje in gradi na vsem, kar nam je skupnega, zato že 80 let vlada mir in zato je zelo pomembno, da Evropska unija obstane, saj nam daje možnost, da kot Slovenci v evropski domovini živimo srečno, varno in hkrati ambiciozno. Predsednik republike je nagovor sklenil z željo, da bi oba praznika praznovali veselo in vzneseno, a z mislijo na ukrajinske prijatelje, da bi tudi oni dočakali dan zmage in se enkrat priključili tej čudoviti evropski ideji. »Praznujte dva praznika, oba sta naša, pri obeh smo imeli nekaj zraven, bodimo ponosni Slovenci in ponosni Evropejci,« je dejal.Foto: Bor Slana/STACilj in namen projekta Evropska vas, ki poteka že 17. leto, je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt je namenjen osnovnošolcem, ki z njim na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti in tako obeležijo dan Evrope.Foto: Bor Slana/STA