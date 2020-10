Predsednik republike se je udeležil virtualnega predsedniškega vrha pobude Tri morja

Zakaj je pobuda Tri morja pomembna za Slovenijo

Kje Slovenija vidi pobudo Tri morja čez pet let?

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sodeloval na virtualnem predsedniškem vrhu pobude Tri morja. V delu razprave so ob predsednikih držav članic pobude sodelovali tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo, podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager in Michael Berger, državni sekretar nemškega zunanjega ministrstva, v imenu predsednika Zvezne Republike Nemčije Franck-Walterja Steinmeierja, ki se srečanja ni mogel udeležiti, saj je v samoizolaciji zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom.Zaradi aktualnih epidemioloških razmer se je estonska predsednica Kersti Kaljulaid, gostiteljica letošnjega vrha, odločila srečanje predsednikov držav, ki so vljučene v pobudo Tri morja, organizirati v virtualni obliki. Osrednja pozornost je bila namenjena digitalizaciji in pametni povezljivosti. Vse države članice postavljajo v ospredje projekte s področja energetske, prometne in digitalne infrastrukture, ki so jih umestile na seznam prioritetnih projektov. Predsedniki držav članic pobude Tri morja so sprejeli tudi skupno izjavo.Lani je vrh pobude Tri morja gostil predsednik republike Borut Pahor. Vrha v Sloveniji se je udeležilo osem predsednikov in predsednic, ob predsedniku Pahorju še predsednica Republike Litve, Dalia Grybauskaite; predsednik Češke republike, Miloš Zeman; predsednik Romunije, Klaus Werner Iohannis; predsednica Republike Hrvaške, Kolinda Grabar-Kitarović; predsednik Latvije, Raimonds Vejonis; predsednik Republike Poljske, Andrzej Duda; predsednica Republike Estonije, Kersti Kaljulaid; predsednik Republike Bolgarije, Rumen Radev; pa tudi predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker, ameriški minister za energetiko Rick Perry, predsednik Zvezne republike Nemčije, Frank-Walter Steinmeier; in številni drugi ugledni gostje. To je bilo največje politično-poslovno srečanje pri nas doslej.Pobuda Tri morja je iniciativa 12 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednjo in vzhodno Evropo med Jadranskim, Baltskim ter Črnim morjem. Namen pobude je spodbuditi infrastrukturne projekte in investicije v gospodarstvo, transportno povezljivost, energetsko infrastrukturo, zaščito okolja, raziskave in razvoj ter digitalne komunikacije.Srečanja pobude, ki je bila prvič predstavljena ob robu zasedanja Organizacije združenih narodov septembra 2015 v New Yorku, so doslej na ravni predsednikov držav potekala avgusta 2016 v Dubrovniku, julija 2017 v Varšavi, septembra 2018 v Bukarešti in junija 2019 v Ljubljani in na Brdu pri Kranju.Besedili prispevkov v slovenskem jeziku: