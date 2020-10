Predsednik Pahor obiskal Mestno občino Koper

Predsednik Pahor je obisk v Mestni občini Koper pričel s pogovorom na Radiu Capris, nadaljeval pa v Stolnici Marijinega vnebovzetja. Predsednik republike si je v spremstvu koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka in stolnega župnika dr. Primoža Krečiča ogledal Stolnico Marijinega vnebovzetja, kjer bodo v kratkem nameščene največje, novo restavrirane cerkvene orgle v Sloveniji. Nove orgle koprske stolnice prihajajo v Koper kot donacija švicarske koncertne dvorane Tonhalle iz Züricha. Orgle sta leta 1988 izdelala orglarja Kleuker in Steinmeyer po načrtih francoskega skladatelja, organista, pianista in pedagoga Jeana Guilloja, ki je Koper že obiskal in aktivno sodeluje pri njihovi postavitvi. Stolni župnik dr. Krečič je predsednika republike ob koncu srečanja povabil na inavguracijo orgel, ki jo načrtujejo v drugi polovici prihodnjega leta. Predsednik Pahor je obljubil, da se bo dogodka z veseljem udeležil in ocenil, da je sijajno, da bomo največje orgle dobili v času, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU, saj bo to omogočilo, da jih takoj pokažemo svetu.Foto: Nebojša Tejić/STASledil je obisk Gledališča Koper - Teatro Capodistria, kjer se je predsednik republike srečal z direktorico gledališča Katjo Pegan in gledališkim ansamblom, pozdravil pa je tudi otroke in starše pred prvo uro Gledališke šole v novem šolskem letu. Gledališče Koper - Teatro Capodistria letos obeležuje 20. obletnico ustanovitve gledališča in 10-letnico festivala gledaliških predstav za mularijo Pri svetilniku. Predsednik Pahor je ob tej priložnosti direktorici gledališča predal Zahvalo Predsednika Republike za dosežke v razvoju uprizoritvenih umetnosti in vidne uspehe pri negovanju gledališke kulture med mladimi.Obisk v Mestni občini Koper je predsednik Pahor zaključil v Marezigah, kjer je bil osrednji gost pogovornega večera časopisa Obala Plus z naslovom “Jaz pa nekaj vem”.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA