Predsednik Pahor je imel z uglednimi slovenskimi strokovnjaki pogovor o novi koronavirusni bolezni COVID-19

Pogovora s predsednikom republike so se udeležili akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, virologinja in mikrobiologinja, prof. dr. Bojana Beovič, infektologinja, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, infektologinja, doc. dr. Aleš Rozman, interventni pulmolog, in akad. prof. dr. Franc Strle, infektolog.Priznani strokovnjaki so predsedniku republike predstavili dosedanje izkušnje zdravljenja nove koronavirusne bolezni, ga seznanili z dosedanjimi ugotovitvami in se pogovorili o predvidevanjih glede prihodnosti.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA