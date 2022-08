Predsednik Pahor danes že desetič obiskal Bohinj in kot slavnostni govornik tretjič nastopil na osrednji občinski prireditvi: »Vedno sem rad prihajal v Bohinj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici udeležil osrednje prireditve ob prazniku Občine Bohinj. Predsednik republike je na povabilo župana Jožeta Sodje na prireditvi nastopil kot slavnostni govornik.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je v slavnostnem govoru občankam in občanom čestital ob njihovem prazniku z najboljšimi željami za lepo in uspešno prihodnost. »Vedno sem rad prihajal v Bohinj in tako bo tudi v nedeljo, ko bo z menoj prišel islandski predsednik Jóhannesson. Skupaj bova nedaleč od tu, ob Bohinjskem jezeru, odkrila klop prijateljstva kot spomenik prijateljstva med državama, ki naj izpričuje zavezanost naših ljudi k trajnostnemu razvoju,« je dejal predsednik Pahor. To je bil njegov tretji nastop na bohinjski občinski slovesnosti in njegov jubilejni deseti obisk v tej občini v vlogi predsednika republike. V slavnostnem govoru je izrazil hvaležnost vodstvu občine in vsem ljudem, ki znajo na moderen in razumen način urejati razvoj njihove občine, katere več kot dve tretjini ležita znotraj Triglavskega narodnega parka, tri četrtine pa spadata v zavarovano območje Nature 2000. »To vas navdihuje k trajnostnemu razvoju in sobivanju z njim, kar vam bo omogočalo mirno, varno življenje in visoko raven blaginje,« je dejal predsednik republike in poudaril, da je trajnostni razvoj naši čudoviti Sloveniji pisan na kožo. V nadaljevanju govora je ocenil, da je projekt lokalne samouprave na Slovenskem uspešen, saj občinam, ki same najbolje vedo, kaj potrebujejo njihov kraj in ljudje, omogoča razvoj. To je postavil v luč prilagajanja na podnebne spremembe, ki jih v zadnjem času vse bolj čutimo v obliki ekstremnih vremenskih pojavov in razmer. »Tukaj je prelepo in tukaj živijo čudoviti ljudje, ki bodo poskrbeli za lepo prihodnost tega kraja,« je slavnostni govor z optimističnim pogledom v prihodnost sklenil predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STANa prireditvi so podelili občinska priznanja za posebne dosežke, občinske plakete, plaketo Občine Bohinj za življenjsko delo in častne znake Občine Bohinj. Naziv častnega občana je prejel Dušan Jović. Na prireditvi so nastopili domači ustvarjalci: občinski godbeniki, pevski zbor Triglavske rož'ce, pevsko društvo Franc Urbanc in glasbena skupina Artistik.Občina Bohinj svoj praznik obeležuje 26. avgusta v spomin na pohod štirih mož iz Bohinja, ki so na ta dan leta 1778 na pobudo Žige Zoisa prvič stopili na 2.864 m visok Triglav. To so bilo Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer, ki jim je posvečen spomenik na Ribčevem Lazu, kjer štirje možje složno stojo in ponosno gledajo proti Triglavu. Predsednik Pahor se je 2. 9. 2018 udeležil prireditve “Doma pod Triglavom”, ki je svečano obeležila 240-letnico prvega zabeleženega uspešnega vzpona na Triglav.Foto: Daniel Novakovič/STA