Ustanovno srečanje Sveta za obvladovanje demence pri predsedniku Republike Slovenije

Ustanovnega srečanja so se udeležili:

Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov Sveta za obvladovanje demence pri Predsedniku Republike.pdf

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na pobudo predsednice Združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija Štefanije Lukič Zlobec in prof. dr. Zvezdana Pirtoška ustanovil Svet za obvladovanje demence kot posvetovalno telo pri predsedniku Republike Slovenije.Ustanovno srečanje Sveta za obvladovanje demence je potekalo danes, v sredo, 31. avgusta 2022, v Veliki dvorani Predsedniške palače. Pobudniki se zavedajo, da se predsedniku republike Borutu Pahorju mandat izteka, a menijo, da gre za simbolno dejanje, ki nosi pomembno sporočilo.Svet za obvladovanje demence pri predsedniku republike poleg predstavnikov odločevalcev združuje predvsem strokovnjake s področja demence. Namen Sveta je oblikovanje stališč, priporočil in predlogov ter z njimi naslavljati pristojne institucije in ozaveščati javnost o naraščajočem problemu demence kot enem največjih problemov sodobne družbe.mag. Tadej Ostrc, državni sekretar na Ministrstvu za zdravjeAndrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostimag. Tamara Kozlovič, predsednica Odbora za zdravstvo v Državnem zborudr. Jože Ruparčič namestnik varuha človekovih pravicdr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etikoŠtefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenijadr. Nena Kopčavar Guček, zdravnica splošne medicinedr. Milica Gregorič Kramberger, nevrologinjadr. Zvezdan Pirtošek, nevrologdr. Polona Rus Prelog, psihiatrinjadr. Mercedes Lovrečič, psihiatrinja, Nacionalni inštitut za javno zdravjeDenis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodovFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STASklep o ustanovitvi in imenovanju članov Sveta za obvladovanje demence pri Predsedniku Republike