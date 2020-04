Predsednik Pahor in veleposlanica Združenih držav Amerike Lynda C. Blanchard obeležila Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposlanica Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Lynda C. Blanchard sta danes v Predsedniški palači, na razmeram primeren način, obeležila že sedmi dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva.Predsednik Pahor je v nagovoru pozval, da se končajo vse sovražnosti med narodi in državami in da solidarno združimo moči v boju z boleznijo, ki ne izbira: »Prijateljstvo in solidarnost med narodi in državami že dolgo časa nista bili tako neposredno življenjskega pomena, domala za vse nas.« Poudaril je, da se v času svetovne pandemije korona virusa in v gospodarski recesiji po njej utegnejo močno zgostiti številni problemi sodobnega sveta.»Kot je običajno za take prelomne čase, bodo nekateri videli rešitve v uporabi sile in avtokraciji, drugi pa jih vidimo v mirnem reševanju sporov in krepitvi demokracije,« je dejal predsednik republike in dodal, da bo od prijateljstva, solidarnosti in trdnega zaupanja med nami v času soočenja s pandemijo odvisno, koliko skupnega napora bo vloženo v mirno rešitev vseh nakopičenih problemov. »Prijateljstvo zdaj in vedno. Solidarnost zdaj in vedno. Mirno reševanje vseh sporov zdaj in vedno,« je poudaril predsednik republike.Veleposlanica Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Lynda C. Blanchard pa je dejala, da se bomo v znamenju tradicije sodelovanja, ki ga obeležuje dan slovensko-ameriškega prijateljstva, soočili s tem, kar prihaja - in še naprej sodelovali, da bi zagotovili varnejši svet.Šest let zapored je bila slovesnost v Andražu nad Polzelo. Udeležili so se je pomembni ameriški gostje, med njimi leta 2017 senator John McCain, nekdanji republikanski predsedniški kandidat.Foto: Nebojša Tejič/STAFoto: Nebojša Tejić/STA