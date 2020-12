Predsednik republike osrednji govornik na politično-varnostnem svetu o širitvi Evropske unije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil politično-varnostnega foruma "To be Secure Forum" (2BS Forum), ki letos poteka virtualno.Predsednik Pahor je skupaj s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim sodeloval v razpravi o širitvi Evropske unije in prihodnosti regije v naslednjem desetletnem obdobju.Predsednik Pahor je ponovil svoje stališče, da je evropska perspektiva regije glavno geopolitično vprašanje za evropsko stabilnost in izrazil željo, da bi celotna regija čim prej postala del Evropske unije. Po njegovem mnenju se je potrebno zavedati, da se Evropska unija sooča s številnimi drugimi izzivi, med njimi zdravstveno krizo, ki ji že sledi tudi ekonomska, Brexitom itn. Ne glede nato bi bilo podcenjevanje pomena širitve huda napaka. Ocenil je še, da je Severna Makedonija izpolnila prav vse, kar je bilo od nje zahtevano in izrazil je obžalovanje, da se začetek pogajanja z njo kljub temu odlaga.Forum je naslovil izzive sedanjih regionalnih in varnostnih okvirov, ki v okviru evroatlantske skupnosti sprožajo posebne pomisleke za ponovno analizo in ponovni zagon skupnih prizadevanj za nadaljnjo krepitev uspešne prihodnosti jugovzhodne in tudi širše Evrope.Udeleženci so v številnih razpravah naslovili vprašanja v zvezi s prihodnostjo Zahodnega Balkana v post-pandemičnem svetu, o t.i. covid-19 geopolitiki in prihodnosti globalnega vodstva. Razpravljali so o novih varnostnih izzivih in novih mejah v okviru NATO2030, zunanji politiki ZDA po nedavnih predsedniških volitvah, digitalizaciji v povezavi z lažnimi novicami ter usmerili pogled v prihodnost sveta, Evrope in Zahodnega Balkana v 2030.Foto: UPRS