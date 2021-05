Predsednik Pahor in veleposlaniki zavezniških držav skupaj obeležili obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi

Na predvečer dneva Evrope je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes dopoldan skupaj z vodji veleposlaništev Francije, Rusije, Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske obeležil obletnico zmage nad nacizmom in fašizmom in konca druge svetovne vojne na evropskih tleh. Obeležitev je potekala v sklopu praznovanja dneva zmage.Predsednik republike in vodje veleposlaništev zavezniških držav so se poklonili žrtvam druge svetovne vojne s položitvijo vencev k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. V pietetnem komemorativnem ceremonialu so sodelovali pripadniki Garde Slovenske vojske in glasbeniki Policijskega orkestra.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je zatem v Predsedniški palači sprejel vodje veleposlaništev, ki so sodelovali v slovesnosti: veleposlanico Francoske republike v Republiki Sloveniji Florence Ferrari, veleposlanika Ruske federacije v Republiki Sloveniji Timurja Rafailoviča Ejvazova, veleposlanico Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji Tiffany Sadler in začasno odpravnico poslov na veleposlaništvu Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Susan Falatko.Foto: Daniel Novakovič/STA