Predsednik republike je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji

Utemeljitvi:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji. Zlati red za zasluge je prejel dr. Peter Jambrek za izjemne zasluge in osebni prispevek k ustanovitvi slovenske države ter razvoju ustavnosti in ustavnopravne znanosti, srebrni red za zasluge na diplomatsko mednarodnem področju pa je prejel dr. Erhard Busek za izjemen prispevek k prizadevanjem za mednarodno priznanje Republike Slovenije in vključevanju slovenskega gospodarstva v evropske in svetovne tokove.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA