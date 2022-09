Predsednikova “zastava slavnih” del razstave V čevljih zmagovalcev: Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel direktorja Muzeja novejše zgodovine dr. Jožeta Dežmana ter Andrejo Zupanec Bajželj in Domna Kaučiča, soavtorja razstaveki bo v Muzeju novejše zgodovine na ogled med 21. septembrom 2022 in 30. marcem 2023.Na zaprosilo soavtorjev razstave, Andreje Zupanec Bajželj in Domna Kaučiča, je predsednik republike Muzeju novejše zgodovine začasno predal svojo “zastavo slavnih”, na kateri so zbrani podpisi najboljših slovenskih športnic in športnikov in predsednika Pahorja redno spremlja na športnih prireditvah. Zastava slavnih bo tako na ogled od odprtja razstave, 21. septembra, do konca marca 2023.Razstavo bo slavnostno odprl olimpionik Miroslav Cerar. Olimpionik Cerar bo v imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se bo tedaj mudil na zasedanju generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, nagovoril tudi obiskovalke in obiskovalce dneva odprtih vrat v Predsedniški palači ob dnevu slovenskega športa 23. septembra 2022.Foto: Sašo Kovačič/MNZS