Predsednik Pahor na slovesnosti ob odprtju razstave o smučarki Mateji Svet v Tržiškem muzeju: »V športu ste bili veliko ime, ker ste velika osebnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil slovesnosti ob odprtju stalne razstave »Mateja je zlata!«, ki bo od danes naprej na ogled v Tržiškem muzeju.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike se je v slavnostnem nagovoru spomnil svojega prvega srečanja z Matejo Svet decembra lani, ko ga je skupaj z otroki Dnevnega centra Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike obiskala v Predsedniški palači. Dejal je, da je srečanje preseglo vsa njegova pričakovanja, predvsem pa je bil ganjen, ko je videl, s kakšno ljubeznijo se Mateja Svet posveča otrokom in s kakšno ljubeznijo se otroci obračajo k njej. »Takrat sem si dejal, da sodite med tiste osebnosti, ki so bile v športu veliko ime zato, ker ste tudi sicer velika osebnost,« je Matejo Svet nagovoril predsednik Pahor in ob tem poudaril navdihujoče značajske lastnosti športnic in športnikov ter njihov pogum in vztrajnost, ki navdihujejo in povezujejo skupnost.Foto: Nebojša Tejić/STA»Kot predsednik republike bi se vam rad zahvalil, da ste nekaj svoje dediščine zapustili muzeju kot navdih mladim generacijam, ki prihajajo za vami. Želim si, da bi mladi športniki v svojih idolih videli ne samo ljudi, ki segajo po športnem Parnasu, ampak predvsem velike osebnosti, ki znajo narediti zelo veliko dobrega za družbo, v kateri smo, in smo zaradi njih tudi boljše osebnosti,« je slavnostni govor sklenil predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STAMateja Svet je prva Slovenka, ki je na zimskih olimpijskih igrah prejela olimpijsko medaljo, in sicer je v Calgaryju leta 1988 postala olimpijska podprvakinja. Ena naših najboljših športnic je Tržiškemu muzeju, enoti Slovenski smučarski muzej, podarila več kot 500 predmetov iz obdobja njene smučarske kariere.Foto: Nebojša Tejić/STA