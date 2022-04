Predsednik republike Osnovni šoli Kozara vročil Zahvalo za prizadevno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil prireditve »Pustite nam ta svet«, ki so jo ob 60. obletnici organizirane vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na Goriškem priredili učenci in zaposleni Osnovne šole Kozara Nova Gorica.Predsednik Pahor je ob obletnici Osnovni šoli Kozara vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za prizadevno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Zahvalo je sprejel ravnatelj Edvard Vrabič, ki se je predsedniku republike zahvalil, da je z lanskim in današnjim obiskom simbolno zaokrožil praznovanje 60-letnice šole.Foto: Anže Malovrh/STAPredsednik republike je v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da vzgojno-izobraževalne ustanove kot je Osnovna šola Kozara v mnogočem prispevajo k izboljšanju položaja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. »Otrokom s posebnimi potrebami dajejo življenjsko energijo, znanje ter samozaupanje, da postanejo ustvarjalne osebnosti in lahko zaživijo polno življenje,« je dejal in dodal, da se na tak način v družbi izgubljajo predsodki, osebe s posebnimi potrebami pa postanejo sestavni del življenja skupnosti. Zahvalo je zato namenil vsem generacijam učiteljev, mentorjev in staršev, ki so skozi šest desetletij sooblikovali poslanstvo centra, v katerem so družine, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami našli prostor za izobraževanje.»Da še dolgo bo služila, za življenje nas učila!« pa so ob koncu prireditve šoli v voščilo v en glas zaklicali učenci.Foto: Anže Malovrh/STAPredsednik republike je Osnovno šolo Kozara Nova Gorica obiskal lani, 4. februarja 2021, v okviru regijskega obiska Goriške in srečanja s Štabom Civilne zaščite Severna Primorska v času soočanja s covidom-19. Predsednik Pahor je v današnjem nagovoru spomnil na ta zanj zelo čustven obisk, ko je lahko prvič po decembru 2019, ko se je začela epidemija, spet obiskal šolarje.Foto: Anže Malovrh/STA