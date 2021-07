Predsednik Pahor je povabil na pogovor prof. dr. Kranjca

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 20. julija 2021, povabil na pogovor prof. dr. Janeza Kranjca, izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zaslužnega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Predsednik Pahor se je dr. Kranjcu zahvalil za njegovo pripravljenost za kandidaturo za sodnika Ustavnega sodišča RS. Predsednik Pahor je dr. Kranjca nagovarjal h kandidaturi dolgo časa, saj je in še vedno izjemno ceni njegovo strokovno neoporečnost, znanstveno odličnost in človeško integriteto. Prof. dr. Janez Kranjc je bil za akad. Pavčnikom in dr. Knezom tretji kandidat, ki ga je predsednik Pahor za položaj ustavnega sodnika državnemu zboru predlagal sam, ne da bi se kandidat prijavil na razpis ali bi se zanj predhodno zavzele poslanske skupine.

Za izvolitev dr. Kranjca je v državnem zboru zmanjkal en glas, na isti seji pa so ostali trije predlogi predsednika republike dobili veliko podporo: na tajnem glasovanju sta bila izvoljena viceguvernerka Banke Slovenije in sodnik na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu, na javnem pa Zagovornik načela enakosti. Predsednik Pahor jih bo jutri sprejel na kratek pogovor, da jim bo tudi osebno čestital.

Ker je dr. Kranjc že tretji kandidat, ki za položaj ustavnega sodnika ni dobil ustrezne podpore, je predsednik Pahor v skladu z zakonom sprejel odločitev, da objavi javni razpis, ki bo veljal do 15. septembra. Glede na dejstvo, da v treh poskusih nihče od kandidatov različnih svetovnonazorskih pogledov in strokovnih profilov ni dobil zadostne podpore, predsednik Pahor ocenjuje, da bo za morebiten četrti poskus potrebno še veliko več posvetovanj, čeprav tudi to ni zagotovilo za uspeh kandidature.



Foto: UPRS