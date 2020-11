Predsednik republike poslal sožalno pismo avstrijskemu predsedniku Van der Bellnu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob včerajšnjem tragičnem terorističnem napadu na Dunaju poslal sožalno pismo predsedniku Republike Avstrije dr. Alexandru Van der Bellnu. Predsednik Pahor je v sožalnem pismu zapisal:



"Spoštovani gospod predsednik,



Vest o sinočnjih terorističnih napadih v centru Dunaja me je globoko pretresla in prizadela.



V teh šokantnih in bolečih trenutkih za Avstrijo Vam v imenu državljanov Republike Slovenije in v svojem osebnem imenu izražam iskreno sožalje. Naše misli in izraze globokega sočutja namenjamo žrtvam in vsem njihovim najbližjim.



Z vso odločnostjo obsojamo vsa nasilna dejanja zoper demokracijo in temeljne svoboščine. V naših prizadevanjih za demokracijo in svobodo izražamo solidarnost z Republiko Avstrijo in njenimi državljani.



Prejmite, spoštovani gospod predsednik, izraze mojega zelo globokega spoštovanja."





