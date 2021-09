Predsednik republike na srečanju predsednikov parlamentov Zahodnega Balkana: “Širitveni proces na Zahodni Balkan je vse bolj vprašanje miru in varnosti”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil srečanja predsednikov parlamentov Zahodnega Balkana z naslovom Vloga parlamentov pri povrnitvi zaupanja v širitveni proces Evropske unije.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je v nagovoru udeležencem srečanja poudaril, da je odgovornost za širitveni proces vzajemna, tako na strani držav Zahodnega Balkana kot na strani Evropske unije, širitveni proces pa da je vse bolj vprašanje miru in varnosti.Spomnil je, da se je v letošnjem letu z voditelji držav Zahodnega Balkana srečal velikokrat: v pripravah na konferenco voditeljev konference Brdo-Brijuni Process, na sami konferenci maja letos na Brdu in nato z nekaterimi še ob robu Strateškega foruma Bled ali v teh dneh na Generalni skupščini Združenih narodov (OZN) v New Yorku.Poudaril je, da je Slovenija vedno bila in ostaja zagovornica širitvenega procesa Evropske unije na Zahodni Balkan, ob tem pa se zavzema tudi za okrepitev vsestranskega sodelovanja med državami Zahodnega Balkana.Predsednik Pahor je izrazil iskreno željo, da bo prihajajoči Vrh EU - Zahodni Balkan, ki bo v začetku oktobra v Sloveniji, širitvenemu procesu prinesel ohrabritev, a hkrati opomnil na vzajemno odgovornost obeh strani: Evropska unija mora širitev na Zahodni Balkan ohraniti kot prioriteto, države Zahodne Balkana pa morajo zaradi svojega razvoja izpeljati potrebne reforme.Od nas je odvisno, tako predsednik republike, ali bomo v dialogu iskali tisto, kar nam je skupno, ali pa bomo poudarjali razlike, ki jih je bilo v zgodovini na tem delu Evrope vedno dovolj: “Prosim vas, da kot odgovorni voditelji razmišljamo, kaj lahko sami storimo, da ta del Evrope ostane miren in varen.”Predsednik Pahor je poudaril, da je Evropska unija nastala na spravi med narodi, ki jih je razdelila druga svetovna vojna, in se je razvijala tako, da je vedno poskušala graditi na tistem, kar je skupno ter se naučila živeti z razlikami: "To je tudi naloga držav Zahodnega Balkana," je dejal predsednik. "Slovenija pa želi biti pri tem iskrena partnerica in prijateljica," je zaključil predsednik Pahor.Foto: Tamino Petelinšek/STA