Predsednik republike s predsednikom sodnega sveta dan pred srečanjem najvišjih predstavnikov treh vej oblasti na temo »Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje

Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovni pogovor sprejel predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana, ki ga je spremljal podpredsednik prof. dr. Grega Strban. Srečanje je potekalo na pobudo Sodnega sveta.Dr. Kerševan je predsednika republike podrobneje seznanil s pobudo Sodnega sveta za spremembo Ustave in Zakona o sodniški službi. Sodni svet je kot varuh samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti že večkrat opozoril na neustreznost sedanjega sistema imenovanja kandidatov za sodnike v Državnem zboru. Zato predlaga, da se pristojnost za volitve oz. imenovanje sodnic in sodnikov z Državnega zbora prenese na drug ustavni organ.V pogovoru je bilo ob podrobnejši predstavitvi pobude poudarjeno, da je tudi to eno od pomembnih vprašanj uveljavljanja načela delitve oblasti v Sloveniji, zato ga bo predsednik republike posebej izpostavil na jutrišnjem Srečanju najvišjih predstavnikov treh vej oblasti v predsedniški palači.Predsednik republike je ob skupnem zavedanju pomena uspešnega delovanja Sodnega sveta za zaupanje v delo institucij pravne države sprejel povabilo, da Sodni svet v prihodnje tudi obišče.Foto: Nebojša Tejić/STAPobuda Sodnega sveta za spremembo Ustave in Zakona o sodniški službi: