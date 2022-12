Predsednik Pahor prejel mednarodno nagrado Alcide De Gasperi za dosežke na področju izgradnje Evrope

















Besedilo govora predsednika Pahorja ob prejemu nagrade (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan v Trentu v Italiji udeležil svečanosti, na kateri je prejel nagrado "Alcide De Gasperi: graditelji Evrope", ki jo podeljuje vlada avtonomne pokrajine Trento za dosežke na področju izgradnje Evrope. Poleg simbolnega priznanja nagrajenec prejme tudi denarno nagrado v višini 25.000 evrov.Nagrada se imenuje po italijanskem državniku in vizionarju Alcidu De Gasperiju, nekdanjemu predsedniku italijanske vlade, ki skupaj s Francozom Jeanom Monnetom, Luksemburžanom Robertom Schumanom in Nemcem Konradom Adenauerjem velja za enega izmed ustanovnih očetov današnje Evropske unije. S prejemom nagrade De Gasperi se je predsednik Pahor pridružil osmim (8) graditeljem Evrope: Helmutu Kohlu, Romanu Prodiju, Felipeju Gonzalesu, Vaclavu Havelu, Simone Veil, Carlu Azeglio Ciampiju, Sofiji Corradi in Mariu Draghiju.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike Pahor je nagrado De Gasperi prejel za prizadevanja za skupni evropski projekt. Pri tem ima posebno mesto njegovo razumevanje pomena sprave med narodi in ljudmi. Predsednik Pahor spravo razume kot osnovo evropskemu projektu in večkrat poudari, da Evropske unije ne bi bilo brez sprave med v obeh svetovnih vojnah nasprotujočimi si vojaškimi silami, brez sprave med sosedi. Temu je posvečal osrednjo pozornost skozi vso svojo politično pot, ne le v dveh mandatih na mestu predsednika republike.Njegovi napori za doseganje sprave in razumevanja med ljudmi, narodi in državami na Zahodnem Balkanu segajo poldrugo desetletje nazaj in jih je formaliziral v pobudi Brdo - Brijuni Process že v času, ko je bil predsednik vlade. Predsednik Pahor je med tistimi evropskimi voditelji, ki še posebej opozarjajo na pomen enotne in močne Evropske unije in se zavzemajo za njeno nadaljnje poglabljanje ter skupno evropsko prihodnost.Vrhunca teh prizadevanj na mednarodnem prizorišču pa sta iz leta 2020: in vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem in stisk role z itaklijanskim predsednikom Mattarello pred spominskima obeležjema žrtvam fašizma in žrtvam revolucionarnega nasilja po II. svetovni vojni na Bazovici ter skupna udeležba z zveznim predsednikom Republike Avstrije Alexandrom Van der Bellnom na slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita v Celovcu.Foto: Daniel Novakovič/STA