Predsednik Pahor na voditeljskem panelu “Cena miru ali strošek vojne”: Storiti moramo vse za takojšnjo prekinitev ognja in spobuditi obe strani k diplomatski rešitvi. Proti zaprtju zračnega prostora s strani NATO, ker bi to pomenilo eskalacijo vojne.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Turčije Recepa Tayyipa Erdoğana danes udeležuje foruma "Antalya Diplomacy Forum", ki poteka v turškem mestu Antalija.Predsednik Pahor se je udeležil uradne otvoritve foruma, na kateri sta udeležence nagovorila predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdoğan in minister za zunanje zadeve Republike Turčije Mevlüt Çavuşoğlu.Po otvoritvi je predsednik Pahor nastopil na osrednjem panelu letošnjega foruma, ki je imel naslov “Cena miru ali strošek vojne” (Price of Peace or Cost of War). V razpravi so ob predsedniku Pahorju sodelovali generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg, predsednik Nigra Mohamed Bazoum in predsednik vlade Ukrajine Denis Šmigal (virtualno).Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik Pahor je v razpravi dejal, da povsem soglaša s stališči generalnega sekretarja Stoltenberga glede vloge zveze NATO pri odgovoru na agresijo Rusije na Ukrajino. Zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino ni prava rešitev, saj za to ni pravne podlage ter bi bilo politično škodljivo. Ukrajina ni članica NATO. NATO in Evropska unija morata pomagati na vse druge načine. »Ukrajina je suverena država, ki ima pravico sama izbrati svojo zunanjo in varnostno politiko,« je poudaril.Predsednik Pahor je dejal, da vsi občudujemo pogum predsednika Zelenskega in ljudi v Ukrajini, ki so se tako junaško odzvali na napad, dodal pa je, da je pomembno, da prepoznamo tudi njihovo modrost, da v tej situaciji kažejo pripravljenost na pogajanja. Zavzel se je za takojšnjo zaustavitev vojne, za pogajanja in mirno reševanje spora.Ob tem je dejal, da so bili včeraj nekateri morda razočarani nad srečanjem ukrajinskega in ruskega zunanjega ministra tu v Antaliji, saj ni prineslo vidnega uspeha. Sam ni med njimi. Ocenjuje, da je bilo srečanje pomembno, saj vliva dragoceno upanje, da bo v prihodnjih dneh in tednih več produktivnih srečanj in pogovorov, ki edini lahko pripeljejo do mirne rešitve.Na vprašanje o pospešeni poti Ukrajine v Evropsko unijo je predsednik Pahor povedal, da že dlje opozarja, da postaja širitev EU prvovrstno geopolitično in strateško vprašanje. Ob tem je ponovno opozoril na pomen širitve EU za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu. Izpostavil je, da bi morala EU pospešiti proces širitve na Zahodni Balkan in dati čimprejšnji status kandidatke tudi Bosni in Hercegovini.Predsednik Pahor je zaključil s pozivom, naj se vsi potrudimo po svojih najboljših močeh, da omejimo nevarno grožnjo širjenja vojne in spodbudimo obe strani, da se vrneta k dialogu in s tem pokažemo moč, ki jo lahko ima diplomacija.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSAntalya Diplomacy Forum je srečanje političnih voditeljev, diplomatov, oblikovalcev javnega mnenja in akademikov. Uveljavil se je kot odlična platforma za regionalne in globalne premisleke diplomacije, varnostne politike in poslovnega sveta ter izmenjavo mnenj in reševanje mednarodnih izzivov.Predsednik Pahor bo imel ob robu foruma dvostransko srečanje z gostiteljem, predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom.