Predsednik republike na pogovor sprejel predstavnike pobude Rešimo Goriško

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Predsedniški palači na njihovo prošnjo sestal s predstavniki podjetniško-gospodarske pobude v boju s posledicami Covid-19 Rešimo Goriško.Predsednik republike je pozdravil njihovo pobudo in izrazil razumevanje za skrbi, s katerimi se soočajo.Pobudniki so se predsedniku Pahorju zahvalili za sprejem in razumevanje ter ga seznanili s težavami, ki jih je na Goriškem povzročila epidemija in so bile zaradi neposredne bližine Italije drugačne ter občutnejše kot drugod v državi. Predstavili so mu potrebne premostitvene ukrepe za odpravo posledic, pa tudi predloge rešitev, ki bi imele dolgoročnejše učinke. Predsednik Pahor je ocenil, da smo sedaj v idealnem zgodovinskem trenutku za vzpostavitev posebnega statusa dveh Goric - Nove Gorice in italijanske Gorice, kar je sicer drzna zamisel, a lahko zaživi. Da je organska, je pokazala tudi sedanja kriza, je dejal, in evropska politika bi lahko prepoznala dosežke in potenciale nastajajočega čezmejnega gospodarskega in kulturnega fenomena, ki sijajno odraža rezultate evropske integracije v praksi. Župan Nove Gorice dr. Klemen Miklavič je s tem soglašal in dejal, da si območje Goriške nedvomno zasluži prav posebno obravnavo v evropskem prostoru.Pobuda Rešimo Goriško združuje več kot stodvajset podjetnikov z območja Goriške razvojne regije. Njen cilj je sprejetje posebnih gospodarskih ukrepov za omilitev posledic epidemije v regiji, ki je zaradi neposredne bližine Italije ter popolne prekinitve gospodarskih tokov močno prizadeta. Njen dolgoročni cilj je sprejetje ustreznih strukturnih reform. Pobuda združuje podjetnike in podjetja s področij turizma, gostinstva, logistike, igralništva in deluje v tesnem stiku z vsemi župani, poslanci in državnimi svetniki tega območja.Foto: STA/Nebojša Tejić