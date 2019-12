Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je preko videokonference nagovoril pripadnike Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah v tujini

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes na obisku na Ministrstvu za obrambo z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem in načelnico Generalštaba Slovenske vojske generalmajorko Alenko Ermenc preko videokonference nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah.V nagovoru je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor poveljnikom kontingentov Slovenske vojske izrekel besede iskrene hvaležnosti za njihovo profesionalno in predano opravljeno delo pri zagotavljanju miru in stabilnosti. »S svojim delom krepite ugled Slovenije v mednarodni skupnosti in na vas smo doma ponosni,« je dejal predsednik Pahor.Ob tem je predsednik republike spomnil, da se je prav na današnji dan pred 29. leti v Kočevski Reki zgodil eden od postrojev takratne Teritorialne obrambe, 27. zaščitne brigade TO, ki je po svoji pomembnosti odstopal, saj se je zgodil en teden pred plebiscitom. »Danes je težko z razdalje oceniti poseben pomen dogodkov tik pred plebiscitom, ampak dejstvo, da je bil teden dni pred plebiscitom postroj TO, z novim pehotnim orožjem, za katerega takratna agresorica ni vedela, in da je bil tam premier, ki je izrekel slavne besede, da je prvič zadišalo po slovenski vojski - vse to je imeniten razlog, da danes (popoldan) obeležujemo dan 1. brigade, ki nadaljuje slavno tradicijo specialne brigade Moris oz njene predhodnice 27. zaščitne brigade TO, ki je bila postrojena na današnji dan, pred 29. leti, teden pred plebiscitom.« Predsednik republike je poudaril, da je Slovenija danes suverena država, članica EU in zveze NATO ter ima profesionalno vojsko, ki prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti. Ob tem je dejal, da sicer drži, da vsakoletna spomladanska poročila o pripravljenosti Slovenske vojske zadnja leta izkazujejo slabšo pripravljenost od tiste, ki si jo želimo, a da je vendar v teh poročilih vedno podčrtano, da je pripravljenost slovenskih vojakov na misijah v tujini odlična.V nadaljevanju je predsednik Pahor s poveljniki spregovoril o varnostnih in političnih vprašanjih ter okoliščinah, ki so jim podvrženi pri svojem varnostno izjemno izpostavljenem delu. Vrhovnega poveljnika SV je zanimalo, ali je pripravljenost slovenskih vojakov v mednarodnih operacijah in misijah brezhibna in ali lahko z opremo, ki jo imajo opravljajo, vse naloge. Na koncu je predsednika zanimalo tudi varnostno tveganje na vseh 12 misijah, kako vojaki ocenjujejo svojo lastno varnost in ali se je ta zaradi okoliščin dela kje tudi poslabšala.Ob koncu je slovenski predsednik vojakom, ki bodo praznike preživeli v tujini, izrekel izraze iskrenega občudovanja in priznanje za vse njihovo delo. »Še enkrat vam želim izraziti hvaležnost, z željo, ki ste jo izrekli tudi sami: da boste jutri še boljši kot ste danes.« Ob tem je predsednik republike izrekel zahvalo družinam slovenskih vojakov na misijah, ki z razumevanjem sprejemajo njihovo daljšo odsotnost od doma. »Želim vam lepe praznike, zlasti tistim, ki jih boste preživeli na misijah, in osebnega zadoščenja za delo, ki ga opravljate. Ter da se živi in zdravi po koncu misije vrnete domov,« je pogovor zaključil predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor.Na današnji videokonferenci so predsedniku Borutu Pahorju poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske iz Severne Makedonije, Afganistana, Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Latvije, Libanona, Iraka, Sirije (poroča iz Libanona) ter Malija, kjer skupaj trenutno deluje okrog 360 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.Foto: Bor Slana/STA