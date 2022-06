Predsednik Pahor ob občinskem prazniku v Destrniku: »Občine so pomemben dejavnik razvoja v naši čudoviti domovini«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil osrednje prireditve ob 24. občinskem prazniku Občine Destrnik, na kateri je nastopil kot slavnostni govornik.Foto: Anže Malovrh/STA»Vaša občina je na prekrasnem koncu naše domovine,« je slavnostni nagovor začel predsednik republike in se zahvalil županu Francu Pukšiču za vabilo ter občankam in občanom za prisrčen sprejem. Ob občinskem prazniku je čestital vsem, ki so si od nastanka občine do danes prizadevali za njen napredek, iskreno občudovanje pa je izrazil nad urejenostjo občine. »Danes, ko imamo 212 občin, lahko povsod ugotovim, da so občine pomemben dejavnik razvoja v naši čudoviti domovini,« je dejal predsednik Pahor in poudaril pomen posluha države za ljudi, ki živijo v majhnih skupnostih in si prizadevajo za njihov razvoj. V nadaljevanju govora je predsednik republike izpostavil pomen skupnosti in solidarnosti, saj ljudje lažje premagujemo krize, kakršna je bila epidemija covida-19, če se skušamo razumeti in si pomagati. »Občutek za skupnost je elementarnega pomena za uspeh,« je poudaril in dodal, »če in kolikor smo Slovenke in Slovenci povezani in se v razlikah poskušamo razumeti, potem takorekoč ni sile, ki bi nas ustavila, da ne bi dosegli svojih ciljev.« Predsednik Pahor je slavnostni govor sklenil s čestitkami ob pomembnih jubilejih Destrnika – 500. obletnici izgradnje cerkve sv. Urbana, 350. obletnici ustanovitve župnije in 300. obletnici omembe šolstva. V luči prihajajočega dneva državnosti je dejal, da imamo Slovenke in Slovenci dovolj razlogov, da smo ponosni na vse, kar smo ustvarili doslej, saj smo eden redkih narodov, ki je konec 20. stoletja na miren način ustanovil svojo državo in jo uveljavil kot ugledno partnerico v svetu, v katerem nimamo sovražnikov.Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi župan Občine Destrnik Franc Pukšič, ki je podelil priznanja občankam in občanom ter društvom za njihov prispevek in dosežke na področju gospodarstva, kmetijstva, šolstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali drugih dejavnosti ter priznanja študentom, ki so v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 uspešno zaključili študij. Na slovesnosti so predstavili tudi zbornik Sij Destrnika, ki ga je uredil ddr. Igor Grdina.Kulturni program so pripravili učenke in učenci OŠ Destrnik ter nadarjeni pevci in glasbeniki iz Destrnika.Predsednik republike Borut Pahor je Destrnik obiskal drugič – 14. aprila 2017 se je udeležil slovesnosti ob 300-letnici omembe šolstva na Destrniku.Foto: Anže Malovrh/STA