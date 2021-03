Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor slavnostni govornik na otvoritvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor naj bi prvi Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco otvoril danes skupaj z generalno direktorico UNESCO Audrey Azoulay, ki je v teh dneh, na vabilo predsednika Pahorja, načrtovala obisk Slovenije. Žal zaradi epidemioloških razmer to ni bilo mogoče, zato je otvoritev potekala virtualno.Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco deluje pod okriljem UNESCO in ima sedež na Inštitutu Jožef Stefan.Slavnostna govornika ob virtualni otvoritvi sta bila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in generalna direktorica UNESCO Audrey Azoulay. Z nagovori so se jima pridružili direktor Inštituta Jožef Stefan prof. dr. Boštjan Zalar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in minister za javno upravo Boštjan Koritnik.Predsednik Pahor je v nagovoru poudaril, da je "dejstvo, da je prvi Unescov center za umetno inteligenco ravno v Sloveniji, priznanje za vse, ki se na Inštitutu Jožef Štefan in drugih ustanovah ukvarjajo z umetno inteligenco že vrsto desetletij." Predsednik republike je prepičan, da "umetna inteligenca lahko krepi vse pozitivno v naši družbi" in ob tem poziva, da jo "izkoristimo, da bomo uspešnejši v zdravstvu, izobraževanju, krožnem gospodarstvu in spopadanju s podnebnimi spremembami."Preko spleta bodo na otvoritvenem dogodku v nadaljevanju sodelovali strokovnjaki in raziskovalci iz več kot 60 držav sveta, visoki predstavniki Evropske komisije, predstavniki veleposlaništev akreditiranih v Sloveniji ter predstavniki številnih drugih mednarodnih organizacij in nenazadnje številni predstavniki slovenske strokovne in raziskovalne skupnosti.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSGovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja: