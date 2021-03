Predsednik Pahor z nemškim predsednikom Steinmeierjem o aktualnih temah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je imel danes daljši telefonski pogovor s predsednikom Zvezne Republike Nemčije Frank-Walterjem Steinmeierjem. Gre za dialog dveh predsednikov in prijateljev, ki se redno posvetujeta o aktualnih mednarodnih temah.

Predsednika sta se pogovarjala o spopadanju z epidemijo Covid-19 in ocenila, da je vloga Evropske unije ter njenih institucij in tesnega sodelovanja članic izjemnega pomena. Pozvala sta k učinkovitejšemu in poenotenemu odzivu na zamude pri dobavi cepiv.

Predsednik Pahor in predsednik Steinmeier sta izmenjala poglede na razmere na Zahodnem Balkanu: predsednik Pahor je seznanil sogovornika s svojimi vtisi z nedavnega obiska v Sarajevu ter s srečanjem voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki ga bo v Sloveniji priredil takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Predsednik Steinmeier se je srečanja te pobude udeležil leta 2017. Predsednika sta se dotaknila tudi odnosov med EU in ZDA.

Predsednika sta precejšen del pozornosti namenila razpravi o prihodnosti Evropske unije, v kateri mora najti mesto tudi širitev EU, saj gre za pomembno strateško vprašanje, ki vpliva na varnost in razvoj Evrope.