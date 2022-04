Na povabilo nemškega predsednika Steinmeierja slovenski predsednik Pahor danes na delovnem obisku v Berlinu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier sta se danes v Berlinu sestala na delovnem srečanju.Predsednika Pahor in Steinmeier sta današnji pogovor izkoristila za poglobljen pogovor o aktualnih temah evropske in svetovne politike. Pogovarjala sta se o ruski agresiji na Ukrajino in izrazila veliko zaskrbljenost zaradi te izrazite kršitve mednarodnega reda. Soglašala sta, da je nujno, da se ruski napadi čimprej končajo in da mora diplomacija ponovno dobiti prostor ter uveljaviti mirno rešitev.Predsednik Pahor in predsednik Steinmeier sta izmenjala poglede na razmere na Zahodnem Balkanu: predsednik Pahor je sogovornika seznanil s svojimi vtisi o aktualnih razmerah v tej regiji ter z načrti za srečanje voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki ga bo s sovoditeljem pobude, predsednikom Hrvaške Milanovićem, tokrat priredil v Sloveniji. Predsednik Steinmeier se je srečanja te pobude udeležil leta 2017.Današnji delovni obisk predsednika Pahorja v Berlinu je nadaljevanje rednega dialoga med Slovenijo in Nemčijo na ravni predsednikov držav, ki krepi vzajemno naklonjen odnos med državama.Foto: dpa/STA