Predsednik republike slavnostni govornik na podelitvi 56. Bloudkovih priznanj

Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki jih od leta 1965 podeljuje Odbor za

V nadaljevanju je objavljeno besedilo govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda.

podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa.Letos so bila priznanja, zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni, podeljena v obliki filmskega dogodka.

Drage športnice in športniki,

vsako leto v februarju spomin posvetimo dvema velikanoma: Francetu Prešernu, velikanu slovenske poezije in Stanku Bloudku, velikanu slovenskega športa. Brez prvega bi ne imeli himne, ki slavi svobodo, enakopravnost in sožitje med narodi, brez drugega bi imel slovenski šport v številnih panogah manj poleta.

Dovolite mi, da uvodoma iskreno čestitam vsem športnicam in športnikom, ki vedno znova utrjujete ugled Slovenije v svetu. Hkrati pa nas povezujete kot narod in kot skupnost. Posebne čestitke gredo seveda vsem letošnjim prejemnikom in prejemnicam Bloudkovih nagrad in plaket.

Vsi, ki ste splezali na Olimp svojih športnih panog, krepite ugled naše države. S svojimi uspehi nam široko odpirate vrata v mednarodno skupnost. Šport je dobesedno zastavonoša našega nacionalnega ponosa, dostojanstva in samozavesti.

Športni uspehi, a tudi padci, porazi, odrekanje, vztrajanje, ... imajo neverjetno moč navdihovanja. Šport je nenadomestljivega pomena za vsako družbo in bi moral biti del javnega interesa vsake države. Aktivni življenjski slog državljanov v vseh življenjskih obdobjih ima namreč izjemen pomen za vitalnost naroda.

Četudi je življenje v letu 2020 zaradi epidemije nove koronavirusne bolezni skorajda obstalo, so ga vendarle zaznamovali številni pomembni slovenski športni dosežki. Nekateri povsem nepozabni, epski, ki bodo šli v zgodovino nacionalnega in svetovnega športa. Prav tako smo lani prvikrat praznovali nov državni praznik - Dan slovenskega športa. Odslej imamo v koledarju dva dneva, ko se ne spominjamo nekega zgodovinskega dogodka ali dosežka, ampak slavimo naš dejaven odnos do sebe in skupnosti: Prešernov dan, slovenski kulturni dan, in dan slovenskega športa. Oba imata moč, da nas povežeta in razveselita v tem, kar imamo radi in kar radi počnemo skupaj.

Podobno kot nas navdihujete športnice in športniki, si želim in upam, da nas bo navdihnilo tudi letošnje obeleževanje 30. obletnice nastanka naše države. Želim si, da bi praznovali vsi. Da bi se iz srca veselili enotnosti slovenskega ljudstva kot to znamo ob športnih uspehih. Navdaja me optimizem, da bomo prepoznali priložnosti, ki nam jih daje ta obletnica. Da bomo ugotovili, da razlike med nami niso prepreke med nami, in da se bomo spomnili razlogov, zakaj smo skupaj. Ker je med nami več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje.