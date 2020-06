Odziv predsednika republike na odstop članov Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije

Ob svetovnem dnevu okolja se je predsednik republike odzval na kritike dosedanjih članic in članov Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije, češ da je neodziven. Odbor je bil ustanovljen na pobudo predsednika republike, sprejel je šest Priporočil državnemu zboru, vladi in državnemu svetu, organizirana sta bila kar dva posveta pri predsedniku republike. Po Priporočilu št. 6 je predsednik Pahor priredil posebno novinarsko konferenco, sodelovali so vsi članice in člani odbora, in posebej so naslovili vprašanje vloge nevladnih okoljevarstvenih organizacij pri sprejemanju zakonodaje, čemur je bilo v celoti namenjeno Priporočilo št. 5.V nadaljevanju objavljamo pismo predsednika republike članicam in članom odbora.Vsa doslej sprejeta priporočila odbora:Povezavi na oba posveta o podnebni prihodnosti, ki ju je predsednik republike priredil v Predsedniški palači:, 21. november 2018: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/575E7130B341F5BFC1258360004D3E27?OpenDocument , 27. junij 2019: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/B10FBF4413447D0CC12584460043F39C?OpenDocument