Predsednik Pahor vročil jabolko navdiha junakinjam in junakom, ki premagujejo požare na Slovenskem ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije. Sprejema so se udeležili predstavniki vseh organizacij, poklicnih in prostovoljnih, ki so sodelovale v intervencijah.Na slovesnosti je predsednik republike junakinjam in junakom, ki premagujejo požare na Slovenskem ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje, vročil priznanje jabolko navdiha. V imenu junakinj in junakov je predsednikovo priznanje prevzel Simon Vendramin, poveljnik Gasilske enote Nova Gorica in vodja intervencije na Krasu, ki se je v imenu vseh zahvalil za vročeno priznanje. Ob njem na odru so bili Erik Spačal, podpoveljnik matičnega PGD Kostanjevica na Krasu, vodja, predstavnik vseh prostovoljnih gasilcev; Jelko Lapajne, predstavnik lovcev, ki so skrbeli za vodenje gasilskih enot po terenu; Larisa Matezič, predstavnica Rdečega križa Slovenije; Tina Urdih, predstavnica domačinov; in Gašper Furlan, 14-letnik, ki je vsak dan, celoten čas trajanja intervencije v Kostanjevici na Krasu, ob cesti delil pijačo.Foto: Bor Slana/STA»Rad bi se opravičil vsem tistim, ki danes ne morejo biti tukaj z nami ob vročitvi jabolka navdiha. Tudi če bi bili v velikih Stožicah, bi bilo prostora za vse premalo. Prosim, prenesite vsem vašim znancem in prijateljem iskrene pozdrave z Brda pri Kranju z vročitve jabolka navdiha, ki je vročeno prav slehernemu, ki je tako ali drugače, kot prostovoljec, pripadnik sil ali domačin sodeloval pri tej veliki operaciji,« je dejal predsednik Pahor navzočim, ki so do zadnjega kotička napolnili veliko dvorano v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. »Prevzelo me je, da so najstniki, domačini, Krašovci in Kraševke in drugi dali vedeti, da cenijo, kar počnete. To je mene in mnoge druge ganilo,« je dodal predsednik republike s povabilom, da si te čudovite trenutke povezanosti in solidarnosti zapomnimo za prihodnost, saj so velik navdih za našo narodno in državljansko skupnost.Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA