Predsednik republike v telefonskem pogovoru s poljskim predsednikom Dudo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Poljske Andrzejem Dudo.

Do pogovora, ki sodi v redni dialog predsednikov dveh prijateljskih držav, je prišlo na pobudo predsednika Dude, ki je želel predsednika Pahorja seznaniti z željo, da bi na prihajajočem podnebnem srečanju nekaterih voditeljev, ki ga prihodnji teden virtualno gosti predsednik ZDA Biden, govoril tudi v imenu nekaterih drugih srednjeevropskih držav.

Predsednik Pahor je odgovoril, da je to vsekakor smiselno, saj je predsednik Duda pred dobrima dvema letoma gostil srečanje voditeljev COP24 v Katovicah, ki se ga je udeležil tudi sam. Predsednika Dudo je seznanil s svojimi stališči in zavzemanji za učinkovitejše spopadanje s podnebnimi spremembami ter z aktivnostmi, ki jih ob tem izvaja tudi v okviru Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko, ki ga je za to ustanovil pred poldrugim letom. Predsednik Pahor želi, da bi čim večji delež sredstev iz sklada za okrevanje in drugih virov namenili zelenemu prehodu.

Predsednika Pahor in Duda sta se govorila tudi o spopadanju z epidemijo Covid-19, v zvezi s čimer je predsednik Duda ocenil, da so na Poljskem morda že prešli vrh tretjega vala in se razmere umirjajo.

Ob koncu pogovora je predsednik Duda povabil predsednika Pahorja na uradni obisk v Republiko Poljsko in to čim prej po koncu epidemije.



Foto: Daniel Novakovič/STA