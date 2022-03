Predsednik Pahor ob svetovnem dnevu voda: »Naše odločitve o trajnostnem upravljanju s podzemnimi vodami morajo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanju«

V nadaljevanju je objavljen prevod govora predsednika republike (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, na svetovni dan voda, z video nagovorom odprl poslovni forum »Podzemne vode – preplet znanosti, tehnološke inovativnosti in zdravja« (), ki so ga v slovenskem paviljonu na EXPO 2020 v Dubaju pripravili Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije v sodelovanju z agencijo SPIRIT.Predsednik republike je v nagovoru poudaril, da so podzemne vode najbogatejši vir sladke vode na planetu, vendar jih ogroža onesnaževanje in prekomerno črpanje. »Da bi se soočili s tem izzivom, potrebujemo znanost, raziskave, podatke in inovativnost,« je dejal predsednik Pahor in dodal: »Naše odločitve o trajnostnem upravljanju s podzemnimi vodami morajo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanju.« V sklepnem delu nagovora je predsednik republike sodelujoče pozval, naj naredimo vse, kar je v naši moči, da ohranimo podzemne vode za prihodnje generacije, in posebej izpostavil pomen sodelovanja med politiko, znanostjo in tehnologijo za ta skupni cilj.Sodelujoči na poslovnem forumu razpravljajo o vlogi znanosti in tehnološke inovativnosti pri pripravi politik, upravljanju in ohranjanju podzemnih voda, upoštevajoč spremenjene pogoje in okoliščine zaradi posledic podnebnih sprememb.