V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, Prešernovega dneva, danes v Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril državljanke in državljane. »Danes je Prešernov dan in prešeren dan,« je ob čestitki za državni praznik dejal predsednik republike in izrazil veselje, da se na praznik kulture vsepovsod po naši deželi vrstijo dogodki, s katerimi slavimo kulturo - kulturo, ki nas določa kot narod, omogoča našo istovetnost in prepoznavnost v svetu. Ob slovenskem kulturnem prazniku je predsednik Pahor posebej poudaril pomen besede in moči, ki jo ima. Dejal je, da smo se Slovenci kot narod oblikovali in ohranili skozi stoletja zahvaljujoč besedi. Pozval je vse, ki bodo sodelovali na volitvah, da prav posebej pazimo na besede. »Vse se začne z besedo. Beseda je lahko prijazna in lahko je sovražna. Toda - če je še tako drugačna in izraža še tako drugačno mnenje, je lahko izrečena na prijazen način, ki varuje dostojanstvo tistega, ki mu je namenjena, pa naj se z njim strinjamo ali pa ne. Če bomo z besedo pazili eden na drugega, se nam ni treba bati razlik, ki bodo med nami; prav gotovo bomo ob razlikah našli stvari, ki nas bodo povezale kot skupnost,« je ob koncu dejal predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STAObiskovalce je nagovoril tudi klasični filolog ter prevajalec akad. dr. Kajetan Gantar, prejemnik letošnje Prešernove nagrade za življenjsko delo.Na slovesnosti so se na povabilo predsednika Republike Slovenije poleg prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo, pridružili tudi nagrajenci Prešernovega sklada Špela Čadež, Damijan Močnik, Anja Štefan in Andreja Zakonjšek Krt ter minister za kulturo Republike Slovenije dr. Vasko Simoniti in predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič.V njihovi prisotnosti je predsednik republike pred slovesnostjo v Veliki dvorani položil venec k Prešernovemu spomeniku v Ljubljani.Foto: Nebojša Tejić/STAPraznični glasbeni program v Predsedniški palači sta pripravili mlada sopranistka Ana Plahutnik in citrarka Janja Brlec.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 26.000 (šestindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal v sredo, 27. aprila 2022, ko praznujemo dan upora proti okupatorju.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA