Predsednik Pahor je na njegovo prošnjo na pogovor sprejel gospoda Stevanovića

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 4. oktobra 2021, na njegovo prošnjo na pogovor sprejel gospoda Zorana Stevanovića.Predsednik republike Pahor je v pogovoru izrazil jasno pričakovanje, da bo gospod Stevanović pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Protesti so del demokratičnega življenja, tisti, ki nanje vabi, pa nosi odgovornost, da so mirni. Predsednik Pahor je gospoda Stevanovića opozoril na nesprejemljivost stališča, da si protestniki lahko sami izbirajo prostor protesta.Glede zahteve po odstopu vlade je predsednik pojasnil, da sodeluje z vsemi vladami, ki jih izvoli Državni zbor, zato ne sprejema pobude gospoda Stevanovića, da naj predsednik republike pozove vlado k odstopu.Predsednik Pahor je ponovil svoje prepričanje, da je cepljenje edini način, ki omogoča končanje zdravstvene krize. Glede kritik gospoda Stevanovića o neustreznem ukrepanju vlade, je predsednik republike znova poudaril, da je ob prenizki precepljenosti ukrepanje vlade za zagotovitev javnega zdravstva nujno, sprotnih ocen ukrepov pa ne daje.Predsednik republike Pahor je že pred tem srečanjem sprejel protestnike (t.i. petkove protestnike) in predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo vladnim ukrepom. Prepričan je, da je dialoga in sodelovanja glede reševanja zdravstvene krize premalo in da bi se lažje in uspešneje soočali z njo, če bi bilo dialoga in sodelovanja več, na vseh ravneh.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS