Predsednik Pahor čestital predsedniku Republike Avstrije Alexandru Van Der Bellnu za ponovno izvolitev 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 10. oktobra 2022, čestital predsedniku Republike Avstrije Alexandru Van Der Bellnu za ponovno izvolitev na položaj predsednika republike.Predsednik Pahor je v imenu državljank in državljanov Republike Slovenije in v svojem lastnem imenu avstrijskemu predsedniku zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem izpolnjevanju odgovornih nalog.Predsednik Pahor je zapisal, da je čas, ki ga živimo, prinesel dramatične spremembe v mednarodnih odnosih in žal tudi povratek najbolj trde in neusmiljene moči, kot orodja za reševanje sporov med državami. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo delovanje predsednika Van Der Bellna še naprej dokazovalo, da državniška modrost, premišljenost, srčnost in tenkočutnost, ki ga odlikuje, niso vrline včerajšnjega dne. Predsednik Pahor je še dodal, da verjame, da bo avstrijski predsednik na mednarodnem prizorišču še naprej zagovarjal trajne rešitve v korist miru in sožitja, kar je izjemno pomembno tudi za prostor Zahodnega Balkana, ki je naša skupna bližnja soseščina.Glede odnosov med sosednjima Slovenijo in Avstrijo je predsednik Pahor zapisal, da je trdno prepričan, da bo avstrijski predsednik nadaljeval s prizadevanji za poglabljanje spoštljivega dialoga ter krepitev sodelovanja v duhu skupnih evropskih vrednot. "Prav tako verjamem, da ima slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem in Štajerskem v vaši osebi iskrenega prijatelja in zagovornika polne uveljavitve njenih pravic." je čestitko zaključil predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STAFotografija je bila posneta ob uradnem obisku predsednika Van Der Bellna v Sloveniji, maja 2017.