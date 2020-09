Posvet pri predsedniku "Kakšne spremembe potrebuje RTV Slovenija, da bo sodoben, kakovosten in politično nepristranski javni servis?"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil Posvet pri predsedniku, z naslovom "Kakšne spremembe potrebuje RTV Slovenija, da bo sodoben, kakovosten in politično nepristranski javni servis?".POSVETI PRI PREDSEDNIKU so redna oblika vsebinskih posvetovanj in premislekov o aktualnih dilemah dolgoročnega pomena. Namen posvetov je izmenjava mnenj, soočanje pogledov civilne družbe in politike in iskanje najustreznejših odločitev za Slovenijo.Foto: Daniel Novakovič/STAV prilogi so vabilo udeležencem, poslovnik posvetov in seznam udeležencev.Foto: Daniel Novakovič/STA