Predsednik Pahor obiskal otroke in zaposlene v Centralnem vrtcu v Novi Gorici, ki praznuje 60 let delovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan na povabilo zaposlenih obiskal Vrtec Nova Gorica, enoto Centralni vrtec, ki v tem šolskem letu praznuje 60-letnico delovanja.Z obiskom predsednika republike je Centralni vrtec uradno začel s praznovanjem jubileja, ki se bo sklenilo konec šolskega leta. Ob tej priložnosti so otroci skupaj z vzgojiteljicami pripravili prisrčno proslavo, na kateri so peli, plesali in recitirali.Predsednik Pahor je otrokom in zaposlenim čestital ob 60-letnici njihove enote in jim zaželel uspešno delovanje tudi v prihodnje. Otroci so se razveselili zbirke pravljic Med pravljice, ki jim jo je ob jubileju podaril predsednik republike, izšla pa je letos, ob 100-letnici priljubljene pravljičarke Ele Peroci, še posebej pa so bili veseli vabila v Predsedniško palačo, kamor jih je povabil predsednik Pahor.V nadaljevanju obiska si je predsednik republike ogledal delavnice, s katerimi otroci spoznavajo domovino in njene posebnosti.Enota Centralni vrtec je svoja vrata kot prvi vrtec v Novi Gorici odprla 15. 9. 1962, je ob tem poudarila ravnateljica Gabrijela Kodre in v imenu otrok in zaposlenih izrazila veselje in ponos, da se je praznovanje začelo s predsednikovim obiskom.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA